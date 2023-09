Haus derzeit nicht bewohnbar Starke Rauchentwicklung: Küchenbrand an der Goethestraße in Ganderkesee Von Nico Buchholz | 14.09.2023, 20:01 Uhr Die Helfer waren vor Ort an der Goethestraße. Foto: NWM-TV up-down up-down

Die Feuerwehr in Ganderkesee ist am Donnerstagabend zu einem Brand an der Goethestraße gerufen worden. Es war zu einem Feuer in einer Küche gekommen.