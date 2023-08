Eintrittskarten können im Vorverkauf bei der regioVHS Ganderkesee-Hude, Rathausstraße 24, Ganderkesee, Telefon (04222) 44444 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag, Dienstag, Donnerstag von 14 bis 16 Uhr), per E-Mail an anmeldung@regiovhs.de oder an der Kasse am Veranstaltungsort erworben werden

Bei gutem Wetter ist im Garten vom Kulturhaus Müller Platz für 150 Personen. Bei schlechtem Wetter werden die Open-Air-Veranstaltungen ins Kulturhaus verlegt, dann können aufgrund der geringeren Platzkapazität nur die ersten 60 Anmeldungen berücksichtigt werden.