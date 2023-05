In Elmeloh gibt es seit 2016 eine Netto-Filiale. Ein weiterer Standort des Unternehmens in der Gemeinde Ganderkesee soll 2024 im Neubaugebiet Bargup hinzukommen. Archivfoto: Ruben Schiefke-Gloystein up-down up-down Eröffnung 2024 geplant Langersehnter Nahversorger für Bargup ist gefunden: Netto kommt Von Dirk Hamm | 27.05.2023, 12:55 Uhr

Nun also doch: Das Neubaugebiet Bargup in Bookholzberg bekommt einen Supermarkt. Netto will dort 2024 eine Filiale eröffnen, der Bauantrag ist gestellt.