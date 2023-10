Im Oktober beginnt die Zeit für Laternenumzüge – auch wieder in Ganderkesee. Nach zweijähriger Corona-Pause wird es Ende des Monats die Rückkehr des Umzugs bei der Gastronomie Menkens geben. In diesem Jahr findet der Lauf, der vom Ortsverein Hoykenkamp organisiert wird, unter etwas anderen Umständen statt.

Wenn sich am 27. Oktober um 17.30 Uhr Familien und Freunde an der Schierbroker Straße 75 bei Menkens einfinden, ist eigentlich „alles wie immer“, sagt Gerhard Menkens, Inhaber der Gastronomie. Der letzte Freitag des Monats hat sich – mal abgesehen von Corona – zum festen Termin für den Laternenumzug in Hoykenkamp etabliert. In einer kinderfreundlichen und familiären Atmosphäre will dann eine rund 1,2 Kilometer lange Strecke bewältigt werden. Gerhard Menkens rechnet mit rund 300 Teilnehmern.

Laternenumzug ohne Spielmannszug

Begleitet wird der Umzug von vielen freiwilligen Helfern aus dem Ortsverein, der dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Ein Spielmannszug werde bei der Rückkehr des Laternenlaufs allerdings nicht gestellt, erklärt Menkens. Das sei in erster Linie eine Kostenfrage. Den dafür notwendigen mittleren dreistelligen Betrag könne der Ortsverein nicht aufbringen. Alternativ soll Musik über mitgeführte Bluetooth-Boxen abgespielt werden.

Das ist die Umzugsstrecke

Um 18 Uhr startet der Umzug bei Menkens und führt über die Schierbroker Straße ins neue Wohngebiet Zum Fischerteich. Von dort geht es zurück zur Schierbroker Straße, durch den Fichtenweg, die Kornstraße und über die Fockestraße schließlich wieder auf die Schierbroker Straße. Anvisiert wird zum Abschluss die Gastronomie Menkens, wo der Abend mit Heiß- und Kaltgetränken sowie Bratwurst ausklingen soll. Um dafür entsprechend zu planen, bittet Gerhard Menkens um vorherige Anmeldung unter Tel. 04221 40115. Die Teilnahme am Umzug ist kostenlos.