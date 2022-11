Etliche Familien sind am Freitag wieder mit Laternen durch Stenum und Schierbrok gezogen. Foto: Alexander Heitmann up-down up-down Umzug rund ums Timotheus-Haus In Stenum und Schierbrok funkelten wieder die Laternen Von Bettina Dogs-Prößler | 08.11.2022, 10:15 Uhr

Zum Laternenlauf haben sich am Freitag zahlreiche Familien am Timotheus-Haus in Stenum getroffen. Begleitet wurden sie vom Posaunenchor.