Birthe Rossius (links) und Kirsten Göddertz versuchen ihre kleinen Patienten übergangsweise mit den nötigsten Fiebermedikamenten zu versorgen. Foto: Florian Mielke up-down up-down Fiebersaft und -zäpfchen knapp Kinderärztinnen in Ganderkesee sammeln Medikamente von Privatleuten Von Florian Mielke | 12.12.2022, 19:27 Uhr

Eltern, deren Kinder aktuell starkes Fieber bekommen, verzweifeln am Mangel entsprechender Medikamente. Die Kinderarztpraxis in Ganderkesee möchte ihnen auf unkonventionelle Art helfen - und geht damit ein Risiko ein. Derweil versucht in Delmenhorst eine Mutter, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.