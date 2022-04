Das Melkhus in Bürstel ist passend zur offiziellen Eröffnung an den Osterfeiertagen dekoriert. FOTO: Sophie Wehmeyer Abgespeckter Saisonauftakt Bergedorfer und Kühlinger Melkhüser bleiben dicht - Nur Bürstel öffnet an Ostern Von Sophie Wehmeyer | 17.04.2022, 15:24 Uhr

In diesem Jahr müssen die Liebhaber der Ganderkeseer Milch-Spezialitäten auf zwei Lokale verzichten. Die Melkhüser in Bergedorf und Kühlingen bleiben geschlossen. Nur in Bürstel startet die Saison pünktlich zu Ostern.