560 SL Cabrio gestohlen Hochwertiger Mercedes-Oldtimer am Sielingsee in Bookholzberg geklaut Von Eyke Swarovsky | 01.06.2023, 15:28 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls, der sich am Mittwoch am Sielingsee in Bookholzberg zugetragen hat.