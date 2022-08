Nehmen elf neue Auszubildende (weiße Shirts) bei Meyer Technik unter die Fittiche (v. l.): Carolin Wachtendorf, Christian Becker, Michael Wienrank und Volker Wehrhahn. FOTO: Dirk Hamm up-down up-down Elf neue Auszubildende Meyer Technik kann nicht alle Ausbildungsplätze besetzen Von Dirk Hamm | 02.08.2022, 10:06 Uhr

1. August, das ist traditionell der Beginn der Ausbildungszeit. So auch bei Meyer Technik in Ganderkesee. Hier könnten in der Energie- und Gebäudetechnik noch zwei weitere Plätze besetzt werden.