Bei einem schweren Unfall an der Bergedorfer Landstraße ist am Dienstagmittag ein Rettungshubschrauber gelandet. FOTO: Nonstopnews up-down up-down An der Bergedorfer Landstraße Motorradfahrer nach Unfall in Ganderkesee in Lebensgefahr Von Eyke Swarovsky | 28.06.2022, 14:03 Uhr | Update vor 11 Min.

An der Bergedorfer Landstraße in Ganderkesee hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer aus Hude wurde lebensgefährlich verletzt.