Auch bei ihm ist die Vorfreude groß auf das anstehende Bundesschützenfest: Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes, hier auf der Schießanlage seines SV Annenheide (Archivfoto). FOTO: Niklas Golitschek Bundesschützenfest in Immer Nach drei Jahren bekommt der Schützenbund endlich neue Regenten Von Dirk Hamm | 24.05.2022, 09:46 Uhr

Das lange Warten in Ganderkesee hat ein Ende: Nach 2019 geht erstmals wieder ein Bundesschützenfest über die Bühne. Geschossen und gefeiert wird am 28. und 29. Mai in Immer.