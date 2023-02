Stromausfall in Teilen von Schierbrok: Auch Handys konnten in den betroffenen Gebieten für rund 90 Minuten nicht geladen werden. Symbolfoto: Sebastian Hanke up-down up-down Energieversorger EWE klärt auf Nach Stromausfall in Schierbrok: Drohen jetzt Blackouts in Ganderkesee? Von Sebastian Hanke | 17.02.2023, 18:00 Uhr

In der Nacht zu Freitag waren rund 100 Haushalte in Schierbrok ohne Strom. War das ein Vorgeschmack auf das, was Experten seit Monaten befürchten? Die EWE äußert sich.