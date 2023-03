Eine umgekippte Kerze hat am Dienstagabend einen Wohnungsbrand in Bookholzberg ausgelöst. Symbolfoto: imago images/Marius Schwarz up-down up-down Umgekippte Kerze löste Feuer aus Nachbarinnen retten Seniorin bei Wohnungsbrand in Bookholzberg Von Eyke Swarovsky | 29.03.2023, 15:59 Uhr

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend alarmiert worden, weil es in einem Mehrfamilienhaus an der Nutzhorner Straße in Bookholzberg zu einem Wohnungsbrand gekommen war. Durch das vorbildliche Verhalten von Nachbarinnen ist es bei einem glimpflichen Verlauf geblieben.