Die Sechstklässler Nele Burmeister (Gesamtsiegerin), Yarie Biller, Clara Schmick und Suheyl Yildiim gehören zu den besten Vorlesern ihrer Schule. Foto: Alexander Heitmann up-down up-down Vorlesewettbewerb am Gymnasium Ganderkesee Nele Burmeister liest sich zum Regionalentscheid Von Bettina Dogs-Prößler | 06.12.2022, 13:59 Uhr

Beim Lesen macht ihnen so schnell keiner was vor: Nele Burmeister, Yarie Biller, Clara Schmick und Suheyl Yildiim sind jetzt als Beste ihrer Klassen am Gymnasium Ganderkesee gekürt worden.