Der Bürgerbus Ganderkesee, der die VBN-Linien 221, 222 und 223 betreibt, hat ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt. Es ersetzt einen sieben Jahre alten Bus. Damit besteht der Fuhrpark weiterhin aus drei Bussen. Zwei Busse befahren von Montag bis Freitag die Kombinationslinie 221/222 und die Linie 223. Der nun älteste Bus steht als Reservebus für Ausfallzeiten zur Verfügung, etwa bei Werkstattaufenthalten.

Mit Rampe für Rollstühle

„Wir haben uns diesmal für einen Bus auf Basis des Toyota Proace entschieden“, erklärt Bürgerbus-Vorsitzender Günter Prüß. „Auf dieser Basis hat unser langjähriger österreichischer Partner K-Bus den Bus nach dem gleichen Vorbild unserer anderen Busse aufgesetzt und ausgestattet.“ Auch der Neue ist ein Niederflurbus mit allen Zusatzeinbauten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wie zum Beispiel einer Rampe für Rollstühle.

Elektrobus bislang keine Option

Auch der neue Bus hat wieder einen Dieselantrieb. „Ein Elektrobus kam leider nicht in Frage, da derzeit angebotene Bürgerbus-Fahrzeuge nur Maximalreichweiten von 120 Kilometer haben. Unsere Busse fahren aber am Tag jeweils bis zu 300 Kilometer“, so Prüß.

Gefördert wurde die Anschaffung des neuen Bürgerbusses von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen. Nach dem Corona-bedingten Rückgang der Fahrgastzahlen nutzen derzeit wieder erheblich mehr Fahrgäste die Linienbusse des Bürgerbusvereins Ganderkesee.