Militärisches Zeremoniell in Ganderkesee Neuer Chef des Delmenhorster Logistikbataillons 163 übernimmt das Kommando Von Dirk Hamm | 26.09.2023, 18:53 Uhr Das Kommando über das Logistikbataillon 163 RSOM wechselt in neue Hände: Oberstleutnant Tobias Schmidt (v. li.), Oberst Alexander Heinze und Oberstleutnant Julian Huemke beim Übergabeappell im Ganderkeseer Stadion. Foto: Dirk Hamm up-down up-down

Ein nicht alltägliches Schauspiel hat das Stadion am Habbrügger Weg in Ganderkesee am Dienstag erlebt: Mit feierlichem Zeremoniell hat ein neuer Kommandeur den Befehl über das in Delmenhorst stationierte Logistikbataillon 163 RSOM übernommen. Das Bataillon und die Gemeinde Ganderkesee verbindet seit 2021 eine Patenschaft.