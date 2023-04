Die Schüler Mia, Elian, Elias, Marlon und Tela haben den neuen Trinkwasserspender in der Oberschule Bookholzberg offiziell in Betrieb genommen. Darüber freuten sich auch (hinten, v. l.) der stellvertretende Schulleiter Arend Arends, Stefan Fauerbach (Regionalleiter des OOWV in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz), Jörn Logemann (Projektleiter von der Niedersachsen Wasser-Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH) sowie die Lehrer Martina Scheulen und Frank Greve.

Foto: Heiko Poppen/OOWV up-down up-down