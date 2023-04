Ein Tisch ist schon mal probeweise eingedeckt: Chefkoch, Geschäftsführer und Weinkenner Leo Memini freut sich auf die bevorstehende Eröffnung seines Restaurants „Toscanino“ am Markt in Ganderkesee. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Eröffnung am 27. April Ganderkeseer Restaurant Toscanino will mit gehobener italienischer Küche überzeugen Von Dirk Hamm | 19.04.2023, 10:10 Uhr

Am 27. April ist es so weit: Leo Memini bereitet sich auf die Eröffnung seines italienischen Restaurants Toscanino am Ganderkeseer Marktplatz vor. Der Gastronom bringt viel Fachkenntnis und Erfahrung mit.