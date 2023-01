Neues und Bewährtes bei den Büttenabenden: Während Jenny Tönjes (links) das Publikum zum Lachen bringen möchte, bilden Helge Petershagen als neuer Gardemajor und Isabell Hillmann das Funkenpaar der Grünen Garde. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Fasching um den Ring 2023 Neues und Bewährtes bei den Büttenabenden in Ganderkesee Von Dirk Hamm | 16.01.2023, 20:13 Uhr

Beim Fasching in Ganderkesee werfen die vier Büttenabende und der Kinderfasching ihre Schatten voraus. Was ändert sich, und was bleibt gleich?