Eröffnung am 4. März „Orange Bar" will in Ganderkesee ein breites Publikum ansprechen Von Dirk Hamm | 28.02.2023, 11:10 Uhr

Der Leerstand an der Bergedorfer Straße 12 ist bald Vergangenheit: Am Samstag, 4. März, eröffnet ein junges Ganderkeseer Paar in den Räumen der ehemaligen Shishabar „Opra‘“ ihre „Orange Bar“.