Es muss nicht immer ein Studium sein: Wie sinnvoll eine Ausbildung nach der Schule sein kann, haben Neunt- und Zehntklässler der Bookholzberger Oberschule, Schule an der Ellerbäke, beim Expertentag aufgezeigt bekommen. Bei neun verschiedenen Unternehmen aus der Region haben sich rund 90 Mädchen und Jungen am Freitag umfassend über verschiedene Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten informiert.

Schülern mit Expertentag Orientierung geben

„Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Orientierung zu geben - in einer Welt, in der die Entscheidung für einen Beruf immer komplexer wird“, erklärte Thomas Busch, der an der Ellerbäke als Wirtschaftslehrer für die Berufsorientierung zuständig ist. Orientierung wollen aber auch die Betriebe geben. So meinte Helge Ziems-Gillerke, Ausbildungsleiter der Werft Abeking & Rasmussen aus Lemwerder: „Wir nutzen diese Gelegenheit, um erst einmal eine allgemeine Berufsorientierung zu geben. Dann legen wir den Fokus auf unser Unternehmen.“

Betriebe wollen ihre Möglichkeiten zeigen

Zeigen, was ihr Unternehmen im Bereich Ausbildung zu bieten hat, wollen auch die anderen Betriebe. So sehen Luca Marie Lepthien und Tim Budelmann vom Huder Landmaschinenhersteller Amazone den Expertentag vor allem auch als Möglichkeit, ihre breite Palette an Ausbildungsberufen vorzustellen.

„Der Expertentag ist aber nur ein Baustein der Berufsorientierung an unserer Schule“, betont Wirtschaftslehrer Busch. Ab dem neunten Jahrgang sind weitere Veranstaltungen fest im Stundenplan eingeplant, die bei der Wahl eines künftigen Berufes unterstützen sollen. So gibt es in drei Wochen ein Azubi-Speed-Dating, bei dem es unter anderem auch um die Vermittlung von Praktikumsplätzen geht. Carmen Stubbe, Ausbildungsleiterin des Ganderkeseer Unternehmens Starofit, lobt: „Das ist die positivste Art der Berufsorientierung.“ Denn so träfen Betriebe, die Nachwuchs suchten, direkt auf interessierte Jugendliche.

Betriebe treffen auf interessierte Jugendliche

So wie Luca Arle aus der Klasse 9a: „Durch den Expertentag kann ich mir gut vorstellen, mein nächstes Praktikum bei Starofit zu machen.“ Ihre Mitschülerin Nadzeja Minich aus der 9b geht sogar schon einen Schritt weiter. Sie könne sich gut vorstellen, sich dort auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Durch die vierstündige Vorstellung der Betriebe und ihrer Berufe habe sie einen guten Einblick in den Alltag einer Kauffrau für Büromanagement bekommen.

Neun Unternehmen stellen sich vor

Dilara Belal, Schülerin der 9c, hingegen will sich die unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten von Abeking & Rasmussen näher anschauen. Darüber hinaus hatten sich VM CNC Zerspanungstechnik aus Hude, die Delmenhorster Heimstiftung, Gala-Bau Kreye aus Ganderkesee, die Stadtverwaltung Delmenhorst, Palfinger aus Hoykenkamp und Meyer-Technik aus Ganderkesee präsentiert. „Mit einigen Unternehmen kooperieren wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich“, so Busch.