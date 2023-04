Bei Menkens in Hoykenkamp dürfte sich am Ostersamstag wieder eine große Menschenmenge, wie hier vor Corona, rund um das Osterfeuer versammeln. Archivfoto: Vincent Buß up-down up-down Neuerung in Hoyerswege Ostern 2023: Wo in Ganderkesee an den Feiertagen wieder Osterfeuer lodern Von Dirk Hamm | 28.03.2023, 13:43 Uhr | Update vor 36 Min.

An vielen Plätzen in der Gemeinde Ganderkesee versammeln sich die Menschen am Osterwochenende rund um die traditionellen Osterfeuer. Eine Übersicht über die Brauchtumsfeiern mit Angeboten für Jung und Alt.