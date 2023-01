Am Steenöver waren am Dienstagabend einige Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Nonstopnews up-down up-down Feuerwehr bekämpfen Feuer Pedelec-Akku löst Garagenbrand im Ganderkeseer Ortsteil Hoykenkamp aus Von Bettina Dogs-Prößler | 11.01.2023, 10:01 Uhr

Vermutlich ein kaputter Pedelec-Akku hat am Montagabend eine Garage in Hoykenkamp in Brand gesetzt. Erst die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.