Dritte Klassen (vorne, v.l.): Henrieke Ahlers, Rieke Dlugosch und Johann Stolle. Dahinter (v.l.): Milan Zang, Leefke Peters, Jenna Füller und Frederik Höfel. Es fehlt: Mariella Hogen. Im Hintergrund: Irmgard Logemann, Karin Holtmann-Kolloge, Meike Ahlers und Meike Saalfeld. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Beteiligung so hoch wie nie Plattdüütsche Week: Diese Grundschüler aus Ganderkesee lesen sich nach vorne Von Melanie Hohmann | 14.11.2022, 16:05 Uhr

So viele Kinder wie nie zuvor haben sich an den plattdeutschen Vorlesewettbewerben im Rahmen der Plattdüütschen Week beteiligt. Mitorganisatorin Meike Saalfeld zeigte sich vom Niveau begeistert und sagte, man merke, dass die Kinder in den Herbstferien „Plattschnacken geübt haben“.