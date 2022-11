Die Polizei hat ein Einbrecher-Trio in einer Autowerkstatt in Schierbrok auf frischer Tat ertappt. Symbolfoto: Melanie Hohmann up-down up-down In Autowerkstatt eingestiegen Polizei erwischt Trio bei Einbruch in Schierbrok auf frischer Tat Von Eyke Swarovsky | 22.11.2022, 17:30 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Montag Taschenlampenschein in einer Autowerkstatt an der Nutzhorner Landstraße in Schierbrok bemerkt. Sie vermutete einen Einbruch, wählte den Notruf und konnte so dazu beitragen, dass die Täter gefasst werden.