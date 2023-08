Ein Rennradfahrer hat am Dienstag gegen 16.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige aus Ganderkesee befuhr laut Mitteilung der Polizei die Gustav-Weißflog-Straße in Richtung Westtangente.

Mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und erlitt durch den Aufprall schwerste Kopfverletzungen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.