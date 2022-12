Gleich kommen die ersten Gäste am Eröffnungstag: Akakii Ratiani (li.), Inhaber des neuen Restaurants „Ionio“, und sein Bruder Pavlos. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Neueröffnung in Ganderkesee Restaurant „Ionio“ will mit griechischen Spezialitäten überzeugen Von Dirk Hamm | 12.12.2022, 21:22 Uhr

An der Mühlenstraße 23 in Ganderkesee gibt es wieder ein griechisches Restaurant: Neue Betreiber haben am Montag am alten „Mykonos“-Standort mit dem „Ionio“ Eröffnung gefeiert.