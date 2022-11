Der RV Ganderkesee lädt zu seinem traditionellen Ringstechen ein. Im vergangenen Jahr war der Verein von Marie Bergmann, der die Veranstaltung seit 100 Jahren ausrichtet, auch Gastgeber des Turniers für den Kreisreiterverband Delmenhorst (Foto). Foto: Katrin Brandes up-down up-down Seit 100 Jahren Ringstechen des Reitervereins Ganderkesee feiert besonderes Jubiläum Von Katrin Brandes | 04.11.2022, 15:28 Uhr

Der Reiterverein Ganderkesee richtet an diesem Wochenende sein traditionelles Ringstechen in der Halle am Donnermoor aus. Zuvor gibt es einen kleinen Umzug durch den Ort.