„Gefahr im Sausewald“: Über ihr Buchgeschenk freuen sich die Drittklässler der Grundschule Dürerstraße. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Projekt zur Leseförderung Rotarier beschenken zum 17. Mal Ganderkeseer Schüler mit Lesestoff Von Dirk Hamm | 26.02.2023, 19:51 Uhr

„Lesen lernen, Leben lernen“: Mit diesem Projekt engagieren sich die Rotarier in Ganderkesee seit Jahren in der schulischen Leseförderung. Unter anderem die Drittklässler an der Dürerstraße freuten sich jetzt über das Buchgeschenk.