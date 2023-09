Nach nur einem Jahr hat Matthias Fleischer nun das Präsidentenamt des Rotary Clubs Ganderkesee an Heike Lompe abgegeben. Was wie ein Rauswurf oder Rücktritt anmutet, hat aber einen viel unspektakuläreren Grund: Die Präsidentschaft wechselt jährlich.

Das plant Heike Lompe

Heike Lompe möchte als Präsidentin weiterhin regionale, aber auch das schon seit 2005 bestehende internationale Projekt im togolesischen Bitoka unterstützen. Einnahmen aus dem jährlich stattfindenden Bücherbasar werden zudem wieder in das Projekt Schüler helfen Schülern fließen. Auch die Einnahmen aus dem Weinausschank am letzten Wochenende anlässlich des 3x3-Konzertes in Ganderkesee fließen in das Schüler-Projekt.

„Rotary steht für großes Engagement, sowohl in kleinen als auch in großen Projekten. Wir freuen uns, Menschen zu helfen, die Unterstützung benötigen“, betonte Heike Lompe bei ihrer Amtseinführung. Auch das seit über 26 Jahren bestehende Projekt „LLLL“ (Lesen-Lernen, Leben-Lernen) wird weitergeführt: „Rotary macht so viel Spaß und Freude und erweitert einem den Horizont weit über das eigene Wissen hinaus“, erzählte sie begeistert.

Rotary Club trifft sich jeden Dienstag

Jeden Dienstag treffen sich die Freunde des Clubs zu einem Vortrag, zum Klönen und zum Gedankenaustausch. Wer sich für den Club interessiert, kann sich auf der Internetseite https://ganderkesee.rotary.de informieren und über die Kontaktseite den Club ansprechen.