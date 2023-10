800 feuerrote Kisten voller Bücher warten auf den Verkauf. Von antiquarisch bis neuwertig: Lesestoff aus ganz unterschiedlichen Genres, alle Bücher in gutem bis sehr gutem Zustand, liegt bereit. Rund 25.000 Bücher sind es insgesamt. Der Rotary Club Ganderkesee hält sehr gern am längst zur Tradition gewordenen und erfolgreichen Bücherbasar fest, der in diesem Jahr am Sonntag, 5. November, von 10 bis 16 Uhr Bücher für je einen Euro bietet. Ort des Geschehens ist die Werkhalle des Unternehmens Starofit an der Güterstraße, die sich für einen Tag in eine riesige Buchhandlung verwandelt.

Parallel zum „Gantertach“

Heike Lompe, aktuell Präsidentin des Clubs, freut sich auf den großen Club-Tag, der natürlich wieder parallel zum „Gantertach“ läuft. Der ganze Club werde auf den Beinen sein und anpacken. So wie bereits über das Jahr verteilt. An sechs, sieben Termine habe man gespendete Bücher im RUZ Hollen sortiert und für den Verkauf vorbereitet. Im Bestand für den Basar bleiben Bücher nie länger als drei Jahre.

Mensa längst zu klein

Der Bücherbasar geht ins zwölfte Jahr, einmal hat Corona dazwischen gefunkt, ansonsten hat sich der Basar zum jährlichen Basar für Bücherfreunde der ganzen Region gemausert. Rolf Mysegaes von den Rotariern, vom ersten Basar an federführend dabei, sagt: „Wir sind stetig gewachsen. Zum Start waren wir noch in der Mensa des Gymnasiums. Im ersten Jahr hatten wir 2000 Bücher im Angebot, im zweiten schon 1000 mehr. Jetzt sind es 25.000.“ Die Mensa ist längst zu klein, der Rotary Club froh, dass Starofit die Halle zur Verfügung stellt.

Gut nach Genres sortiert warten die Bücher auf Käufer. Foto: Marco Julius

Nachfrage wächst mit Angebot

Und mit dem größeren Angebot ist auch die Nachfrage gewachsen. Im vergangenen Jahr sind 8700 Bücher verkauft worden, ein neuer Rekord. Im Jahr zuvor reichten noch 7500 zum Rekord. 8700 Bücher, das waren dann 2022 auch 8700 Euro, die natürlich nicht beim Club hängenbleiben. „Wir geben der Erlös eins zu eins weiter“, sagt Heike Lompe. Man wolle Gutes tun in der Gemeinde. Der Erlös geht wieder an das Gymnasium Ganderkesee und die beiden örtlichen Oberschulen. Dort läuft jeweils das Rotary-Projekt „Schüler helfen Schülern“. Dabei unterstützen Schüler der höheren Jahrgänge (sogenannte „Geber“) jüngere Mitschüler der Jahrgänge 5 bis 7 (sogenannte „Nehmer“) einmal pro Woche in der siebten Stunde – vor allem in den Fächern, Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. „Die Rückmeldungen aus den Schulen sind sehr gut, viele Schüler haben durch unser Projekt ihre Noten erheblich verbessern können“, berichtet Mysegaes.

Begleitet wird der Bücherbasar wieder von einer Cafeteria. „Kaffee und Kuchen bieten wir in Eigenregie zum kleinen Preis an, auch hier kommt der Erlös dem guten Zweck zu“, sagt Lompe.