Jetzt tätowiert sie auch noch. Sabine Schmedemann aus Rethorn hat im Grafikdesign vor vielen Jahren ihren Brotberuf gefunden. Einen guten Namen besitzt die 49-Jährige zudem als Fotografin, die Menschen individuell in Szene setzt – ob bei der Hochzeit, während einer privaten Kissenschlacht oder im Matsch. Und ihre donnerstägliche Malgruppe stößt im privaten Atelier schon jetzt an Kapazitätsgrenzen. Ab sofort sticht sie dort zusätzlich Tattoos. Wie geht das zusammen?

Die verheiratete Mutter zweier erwachsender Kinder lacht, ein bisschen auch über sich selbst, und braucht als Erklärung nur einen Satz:

„Ich bin in alles so reingerutscht.“

Das klingt bescheiden und überraschend zugleich, braucht es doch für jede einzelne Profession nicht nur künstlerisches Talent, sondern auch handwerkliche Kenntnisse.

Sabine Schmedemann hat schon ein neues Schild mit dem Hinweis auch auf das Tattoo-Studio vor ihrem Atelier angebracht. Foto: Thomas Breuer

Selbst ist die Frau

Die wirkliche Überraschung: Sabine Schmedemann, die gebürtig aus Remscheid stammt, hat sich alles, was sie macht, weitgehend selbst beigebracht. Durchlaufen hat sie einzig eine schulische Ausbildung zur gestaltungstechnischen Textilassistentin, damals in Wuppertal. Da musste sie Muster für neue Outfits gestalten, hat aber bald gemerkt, dass diese Tätigkeit, die ihr das Fachabitur einbrachte, nicht für den eigenen Anspruch an ein langes Berufsleben reichte. Immerhin: „Dadurch bin ich in die Fotografie gerutscht.“

Auch schon als Bühnenbildnerin aktiv

In Wuppertal wirkte sie eine Zeit lang am Theater und entwarf Bühnenbilder. Ganz kurz nur war sie auch an einem Bremer Theater; eine dennoch prägende Zeit. Denn hier lernte sie ihren heutigen Mann Klaus kennen, für den sie aus Liebe vor drei Jahrzehnten ganz nach Norddeutschland kam. Beruflich führte ihr Weg in die Werbung, erst in eine Agentur nach Oldenburg, dann in eine nach Delmenhorst.

Vor einem Vierteljahrhundert hat Sabine Schmedemann geheiratet und sich mit Grafik beruflich selbstständig gemacht. Und irgendwann sagte ihr Mann:

„Warum fotografierst du nicht, du hast doch die Wochenenden frei?“

Klingt lustig, war letztlich aber der Impuls, intensiver in die Fotografie unter anderem von Hochzeiten einzusteigen. Ohne eine neue Ausbildung zu durchlaufen.

Eigenes Atelier auf früherem Carport

Erst teilte sich die agile Gestalterin in Delmenhorst ein angemietetes Atelier mit einem Kollegen – dem langjährigen dk-Sportfotografen Rolf Tobis –, vor zehn Jahren dann entstand am Ziegelweg in Rethorn das eigene Atelier über einem ehemaligen Doppelcarport. Und los ging es mit einem ersten Malkurs. Seitdem hat sie auch Kinderbücher illustriert.

Was auch in ihrem Umfeld nicht jeder weiß: Schon vor drei Jahrzehnten liebäugelte Sabine Schmedemann mit dem Tätowieren, irgendwie kam es aber nicht dazu – auch weil sie die Ausbildung selber hätte zahlen müssen. Im vergangenen Jahr kam das Thema wieder auf, schließlich sagten ihr Sohn Mewes und René Wohlfahrt als guter Freund der Familie: „Tätowier doch!“

Ziert jetzt fremde Haut: ein fein ziseliertes Kleeblatt in frischen Farben, das wie ein Stoffaufnäher daherkommt. Foto: Sabine Schmedemann

Versuchspersonen gab es einige

Sabine Schmedemann griff das gerne auf, eignete sich in den zurückliegenden Monaten eigenständig viele Kenntnisse an und will nun vor allem mit individuellen Motiven punkten. Als Autodidaktin hat sie sich wieder überraschend schnell mit allem vertraut gemacht und sofort bereitwillige Versuchspersonen gefunden. „Ich habe online gelernt, aus Youtube-Videos, und zwei bis drei Stunden am Tag geübt, ganz am Anfang auf Kunsthaut.“ Und in einem Tätowierstudio durfte sie bei der Arbeit zuschauen und Fragen stellen.

Da war jemand seine zwei Totenköpfe leid, und Sabine Schmedemann hat daraus ein neues Kunstwerk mit keltischen Anleihen gemacht. Foto: Sabine Schmedemann

Kannst du mein Tattoo retten?

Was Sabine Schmedemann jetzt macht, geht nun wirklich unter die Haut. Und ist seit Anfang Oktober ein eigenständiges Gewerbe unter ihrer Marke Heiers-Arte. Unter dem Nachnamen Heier kam sie zur Welt. Anfragen gibt es derzeit schon einige, und nicht nur von Interessenten für eine neue Tätowierung. Sondern auch solche: Kannst du mein Tattoo retten? Kannst du daraus etwas anderes machen?

Einem verblichenen Kunstwerk hat Sabine Schmedemann zu neuer Farbigkeit verholfen. Foto: Sabine Schmedemann

Schon viel Unschönes gesehen

Sabine Schmedemann hat zuletzt schon viel Unschönes zu sehen bekommen, sagt sie. Und manches konnte sie auffrischen oder gleich verwandeln – von einem nicht mehr gewollten Motiv in eine neue Schönheit. Getreu der Devise: Wer liebt heute noch sein Arschgeweih?

Erste bezahlte Aufträge zeichnen sich für Sabine Schmedemann ab. Wer ein neues Tattoo möchte, mit dem spricht sie zunächst ausführlich und greift dann nicht etwa auf ein Musterbuch zurück, sondern gestaltet selbst einen Entwurf. Ganz wie es seit vielen Jahren ihre Profession ist. Und auch beim Tätowieren selbst kommt ihr Hang zur Perfektion durch: „Da bin ich der absolute Pingel und sage auch mal: Ihr müsst hier etwas länger sitzen.“

Von ihrem Können restlos überzeugt ist bereits Sohn Mewes. Für den 19-Jährigen steht fest:

„Mein nächstes Tattoo macht Mama!“

Das freut Sabine Schmedemann natürlich, doch mit einem Lächeln sagt sie: „Er weiß inzwischen natürlich auch, was das anderswo kostet.“

Mehr auf Instagram unter heiersarte_tattoo.