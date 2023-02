Viel Rauch um nichts: Ohne nennenswerte Schäden ist ein Feuerwehreinsatz in Bookhorn am Montagabend ausgegangen. Foto: Nonstopnews up-down up-down Viel Rauch in Bookhorn Schornsteinbrand in Ganderkesee ruft Feuerwehr auf Plan Von Sonia Voigt | 06.02.2023, 20:35 Uhr

Viel Rauch, wenig Feuer: Eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäude am Brüninger Weg in Ganderkesee hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.