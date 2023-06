Chaeyenne und Christoph, Mitglieder der Schülerfirma der Oberschule Bookholzberg, freuen sich über den Nachhaltigkeitspreis. Foto: Pia Witte up-down up-down Projekt auf Messe in Bremen vorgestellt Schülerfirma der Oberschule Bookholzberg gewinnt Nachhaltigkeitspreis Von Pia Witte | 05.06.2023, 07:28 Uhr

Einhergehend mit dem Klimawandel wird auch das Thema Nachhaltigkeit immer präsenter. So will auch die Schülerfirma der Schule an der Ellerbäke ihren Teil dazu beitragen. Und das mit Erfolg: Bei der Schülerfirmenmesse in Bremen gewann sie den ersten Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit.