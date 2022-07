Am Falkensteinsee ist es zu einem tragischen Badeunfall gekommen. FOTO: Melanie Hohmann/Archivfoto up-down up-down Tödlicher Badeunfall Senior beim Schwimmen im Ganderkeseer Falkensteinsee ertrunken Von Marco Julius | 20.07.2022, 18:04 Uhr | Update vor 19 Min.

Am Falkensteinsee in Ganderkesee ist am Mittwochnachmittag ein 72-jähriger Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Taucher fanden den leblosen Körper.