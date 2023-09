Esther Filly singt live Große Silvester-Party mit Musik und Feuershow im Hengsterholzer Hof Von Marco Julius | 30.09.2023, 12:19 Uhr Wollen den Hengsterholzer Hof nicht nur zu Silvester beleben: Engin Erki und Bianca Schröder. Foto: B. Schröder up-down up-down

Gastronom Engin Erki will den Hengsterholzer Hof in Ganderkesee wieder richtig in die Köpfe derer bringen, die Lust auf stilvolle Feiern haben. Für Silvester kündigt er eine große Party an.