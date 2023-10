Kinderbetreuung in Ganderkesee Situation in Kita Bargup offenbar schlimmer als von Gemeinde dargestellt Von Florian Mielke | 23.10.2023, 06:15 Uhr An der Kita Bargup werden die Betreuungszeiten in den kommenden Wochen noch weiter eingeschränkt. Symbolfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down

In einem abermaligen Brandbrief hatten sich Eltern vor allem über die Betreuungsausfälle in einer Gruppe der Kita Bargup in Bookholzberg beschwert. Offenbar ist die Lage aber noch angespannter.