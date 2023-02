Es ist ab, das gute Stück: Prinzessin Bettina I. hat soeben an Weiberfastnacht im Ganderkeseer Rathaus der Tradition folgend die Krawatte von Bürgermeister Ralf Wessel abgeschnitten. Die Ehrendamen (v. l.) Charlotte, Hanna, Pauline und Gina haben mit Freude zugeschaut. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Fasching in Ganderkesee 2023 Weiberfastnacht: Schnipp-schnapp, und die Krawatte des Bürgermeisters ist ab Von Dirk Hamm | 16.02.2023, 20:24 Uhr

Tradition ist Trumpf im Ganderkeseer Fasching. Und so musste am Donnerstag, wie an Weiberfastnacht üblich, beim närrischen Besuch im Rathaus die Krawatte des Bürgermeisters dran glauben.