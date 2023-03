Bei der Aktion „Hobbyhorse nähen“ können Kinder im Anschluss mit ihrem selbst gestalteten Steckenpferd auch an einer Dressur- oder Springprüfung teilnehmen. Symbolfoto: imago images / Karina Hessland up-down up-down Ferienpass-Aktion in Ganderkesee So können sich Kinder in den Osterferien kreativ austoben Von Melanie Hohmann | 09.03.2023, 12:50 Uhr

Kinder der Gemeinde Ganderkesee können in den Osterferien dank des Programms „Startklar in die Zukunft“ kostenfrei an Bastel- und Kreativangeboten teilnehmen. Wer sich bei „Hobbyhorse nähen“ anmeldet, kann mit dem selbst gestalteten Steckenpferd an einer Dressur- und Springübung teilnehmmen.