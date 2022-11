Auf dem Weg zur Jubiläumsfeier in der Halle am Donnermoor: die Ringstechmajestäten 2021 des RV Ganderkesee. Dort sind im Ringstechen 2022 ihre Nachfolger ermittelt worden. Die Titel waren vor 100 Jahren zum ersten Mal vergeben worden. Foto: Katrin Brandes up-down up-down Zum ersten Mal vor 100 Jahren So feierte der Reiterverein Ganderkesee das Jubiläum seines Ringstechens Von Katrin Brandes | 06.11.2022, 19:32 Uhr

40 Reitsportler haben vor 100 Zuschauern am Ringstechen 2022 teilgenommen, das der RV Ganderkesee in seiner Halle am Donnermoor ausrichtete. Die Veranstaltung hatte vor 100 Jahren zum ersten Mal stattgefunden.