Faschingsauftakt im Haus Adelheide: Die GGV hofft darauf, dass anders als im vergangenen Jahr der 11.11. auch wirklich der Auftakt für eine komplette Session mit allen Höhepunkten ist. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Fasching um den Ring So wollen die Ganderkeseer Narren am 11.11. die fünfte Jahreszeit einläuten Von Dirk Hamm | 27.10.2022, 20:49 Uhr

Der Fasching in Ganderkesee steht in den Startlöchern: Am 11.11. ist wieder Faschingsauftakt im Haus Adelheide. Eine Proklamation wird es diesmal nicht geben, das Prinzenpaar bleibt weiter im Amt. Ab sofort gibt es Karten für die große 11.11.-Party.