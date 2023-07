Faire Geste: Der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege feiert den Festwagen-Sieger Schützenverein Urneburg und Freunde. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Frühschoppen im Festzelt Sommerfasching 2023: Die Sieger des Ganderkeseer Umzugs stehen fest Von Sebastian Hanke | 02.07.2023, 15:25 Uhr

Wenige Stunden nach dem Ende der großen Faschingsparty stand in Ganderkesee schon der Frühschoppen an. Hunderte Narren waren am Start, als die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) die Sieger des Umzugs bekannt gegeben hatte.