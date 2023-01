Mit einer Feuershow klang die Veranstaltung auf dem Marktplatz am späten Sonntagnachmittag aus. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Zuspruch bei verkaufsoffenem Sonntag Sonniges Schredderfest in Ganderkesee klingt mit Feuershow aus Von Thomas Breuer | 08.01.2023, 18:37 Uhr

Zum Schreddern ihrer Weihnachtsbäume und zum launigen Weitwurf mit ausgewählten Exemplaren sind am Sonntag zahlreiche Menschen in den Ganderkeseer Ortskern gekommen. Das „KNUTschen“ zum Jahresauftakt kam gut an.