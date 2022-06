Sie freuen sich über die „tolle Location“ für die jetzt in Betrieb gehende Impfambulanz in Ganderkesee (v. l.): Matthias Meyer (Erster Gemeinderat Ganderkesee), Petra Debbeler (Leiterin Gesundheitsamt), Dörthe Stukenborg (Malteser), Marion Logemann (Johanniter), Landrat Christian Pundt und Georg Rehaag (Malteser). FOTO: Dirk Hamm up-down up-down Start am 29. Juni Neue Impfambulanz in Ganderkesee als Anlaufstelle für ganzen Landkreis Von Dirk Hamm | 28.06.2022, 20:38 Uhr

Zwei statt vier mobile Impfteams, dafür ein ständiges Impfangebot in einer neuen Impfambulanz in Ganderkesee: So stellt sich der Landkreis Oldenburg für die kommenden Corona-Herausforderungen auf.