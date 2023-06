Der Huder Stanislav Kapuler (rechts), der aus der Ukraine stammt, und die Schulleiterin des Gymnasiums Ganderkesee Renate Richter sammeln beim Schulfest wieder Spenden für Ukrainer. Foto: Lea Borner up-down up-down Schulfest am Gymnasium Ganderkesee Stanislav Kapuler sammelt Spenden für Ukrainer nach Dammbruch Von Lea Borner | 29.06.2023, 14:35 Uhr

Stanislav Kapuler lebt in Heide und sammelt wieder Spenden für die Ukraine, diesmal beim Schulfest des Gymnasiums Ganderkesee. Denn die Menschen in seiner Heimatstadt Dnipro leiden nach dem Dammbruch, es fehlt am Nötigsten.