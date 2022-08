Die Gemeinde Ganderkesee kündigt für die kommenden Wochen zahlreiche Vollsperrungen im Straßenverkehr an. Foto: unsplash/Kevin Kandlbinder up-down up-down Vom 29. August bis 9. September Streckensperrungen in Ganderkesee wegen Fahrbahnsanierungen Von Sophie Wehmeyer | 26.08.2022, 17:30 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten an den Straßenflächen kommt es in den nächsten zwei Wochen in Ganderkesee zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Diese Abschnitte sind von den Sperrungen betroffen.