Und hoch das Ding: Nach zwei Jahren Corona-Pause brachten die Handballer der Turnerschaft Hoykenkamp den Maibaum vor einem Jahr auf dem Festplatz bei Menkens wieder in die Senkrechte. Am Sonntag, 30. April, ist es wieder so weit. Archivfoto: Birgit Stamerjohanns up-down up-down Tanz in den Mai 2023 Wo in Ganderkesee der Wonnemonat feierlich begrüßt wird Von Dirk Hamm | 30.04.2023, 11:50 Uhr | Update vor 3 Std.

Zum Start in den Mai gibt es in Ganderkesee wieder einige Veranstaltungen. In Wildeshausen öffnen am Vortag des 1. Mai beim Wohlfühlfest sonntags die Geschäfte.