Diakonin und neue Vorsitzende Theda Kruse (links) ist am Samstag feierlich von Pastorin Julia Helmke ins Amt eingeführt worden. Kruse übernimmt den Posten vom bisherigen Vorsitzenden Klaus Hinck. Foto: Alexander Heitmann up-down up-down Amt von Klaus Hinck übernommen Theda Kruse leitet jetzt das Diakoniekonvent Falkenburg Von Bettina Dogs-Prößler | 08.11.2022, 14:15 Uhr

Diakonin Theda Kruse ist am Samstag einstimmig an die Spitze des Diakoniekonvents Falkenburg gewählt worden. Sie möchte sich in ihrer Amtszeit wieder vermehrt Inhalten zuwenden.