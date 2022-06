FOTO: Sophie Wehmeyer up-down up-down Vertriebsleiterin Gesa Oetken hat sich dazu entschieden, mit den Inkoop-Märkten eine Vorreiterrolle in puncto Lebensmittelrettung einzunehmen und hält hier eine der heiß begehrten Überraschungstüten. Überraschungstüten in Ganderkesee Dank App können in Inkoop-Märkten Lebensmittel gerettet werden Von Sophie Wehmeyer | 23.06.2022, 19:31 Uhr

In Inkoop-Filialen lassen sich Lebensmittel über die App „Too Good To Go“ retten. Wer aussortierten Produkten zu einem günstigeren Preis eine weitere Chance geben will, kann das in Ganderkesee, Bookholzberg und Delmenhorst tun.