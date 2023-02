Nur zwei Wochen war es als „Perla“ geöffnet, derzeit wird umgebaut, und ab Mitte April hofft hier das Restaurant „Toscanino“ auf viele Gäste. Archivfoto: Dirk Hamm up-down up-down Gastronomie in Ganderkesee Neues Restaurant „Toscanino“ am Markt bietet ab April italienische Genüsse Von Dirk Hamm | 04.02.2023, 16:57 Uhr

Aus „Perla“ wird „Toscanino“: Das derzeit leerstehende Restaurant am Markt in Ganderkesee füllt sich ab Mitte April wieder mit Leben. Der neue Betreiber will mit Frische und toskanischer Küche punkten.